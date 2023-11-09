وزارة الدفاع الأمريكية تنفي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها في اليمن

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية، مزاعم أطلقتها مليشيا الحوثي، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها في المياه الإقليمية اليمنية.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة “سكاي نيوز عربية” نفيه سقوط أي مسيّرة أمريكية في اليمن. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في وقت سابق، إنها علي علم أن لدى الحوثيين في اليمن القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل.

وأوضحت، أنها “تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين”.