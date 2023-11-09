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السعودية... تصريح رسمي بشأن استخدام ورقة النفط للضغط على العدو الإسرائيلي والغرب

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة لا تنوي حاليا استخدام تأثيرها على أسعار النفط العالمية كورقة ضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الوزير السعودي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "مثل هذه الأعمال غير واردة على جدول الأعمال حاليا. وتحاول السعودية تحقيق السلام من خلال محادثات السلام".

وأشار الوزير إلى أن الرياض، تعتزم في المستقبل القريب عقد مؤتمرات قمة، بما في ذلك بمشاركة الدول الإفريقية، لإيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.

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