منظمة دولية تعلن عن انتشار مرض الجرب في نزلاء السجن المركزي في حجة

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة طبية دولية عن تسجيل عشرات الحالات من الإصابة بمرض الجرب بين نزلاء السجن المركزي بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في تقرير نشرته الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن حالات الجرب المنتشرة في السجن المركزي بمحافظة حجة، وقامت على الفور بمباشرة الاستجابة الصحية للحد من انتشار هذا المرض الجلدي سريع العدوى.

وأضاف التقرير أن فريق المنظمة توجّه إلى السجن لعلاج المرضى وتنظيم عمليات التطهير والتنظيف وتحسين خطوط الأنابيب وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتقال العدوى داخل السجن.

وأشار إلى أنه جرى معالجة 250 مريض يعانون من حالات الجرب، وتقديم الاستشارة الطبية، وتوزيع حزمات من مستلزمات النظافة، لعدد 1035 شخصاً، تضمنت مسحوق الصابون، صابون جسم، وفرشاة الشعر، والمناشف، والملابس، وملايات قطنية للأسرة، وعازل بلاستيكي للمراتب، وأكياس النفايات.