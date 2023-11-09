اللواء العرادة يوجه تحذيراً لمليشيات الحوثي الإرهابية وخلاياها النائمة ويشدد على رفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التواصل والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية والعمل على رفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية للتعامل مع كافة المخاطر والتحديات.



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاربعاء، اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية في محافظة مأرب كُرِّس لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظة واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.

وفي اللقاء الذي حضره مدراء الشرطة والأمن السياسي والبحث الجنائي وعدد من قيادات الوحدات والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة بالمحافظة.

محذراً من مخططات مليشيات الحوثي الإرهابية وخلاياها النائمة ومحاولاتها المستميتة لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السكينة العامة للمواطنين في كل المحافظات المحررة عموماً وفي محافظة مأرب بشكل خاص وفقًا لوكالة سبأ الرسمية.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بجهود كافة الأجهزة والوحدات الأمنية في محافظة مأرب وما حققته من إنجازات أمنية كبيرة ونتائج ملموسة في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب في المحافظة طوال السنوات الماضية.

وحث جميع القيادات الأمنية على العمل بروح الفريق الواحد وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الحقوق، وتفعيل آليات التعاون مع المواطنين من أجل الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بالمحافظة.

مثمناً تضحيات جميع منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية وتفانيهم في القيام بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لكافة المخططات والأنشطة الإرهابية وملاحقة وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.