اللواء العرادة يوجه تحذيراً لمليشيات الحوثي الإرهابية وخلاياها النائمة ويشدد على رفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية اللواء العرادة يترأس اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية في محافظة مأرب ..تفاصيل تشييع جثامين عدد من شهداء الجيش والمقاومة في مأرب إصابة مواطن في صعدة بانفجار لغم أرضي بسيارتة عناصر تابعة للانتقالي في أبين تغلق الطريق الدولي احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم مليشيا الحوثي تسقط أعداداً كبيرة من المتقدمين لمعهد القضاء لمجرد القابهم المحكمة العسكرية في تعز تصدر حكم الاعدام بحق اثنين من المتهمين بقضية قتل مليشيا الحوثي تستثمر التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة للحشد وتفجير الاوضاع داخليا المقاومة تعلن تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية في غزة أحزاب مأرب تصدر بيانا بشأن محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الفريق بن عزيز
شيع بمحافظة مأرب، الاربعاء، عدد من مقاتلي قوات الجيش،والمقاومة الشعبية ، استشهدوا في هجمات للحوثيين على جبهات قتالية (شمالي غرب مأرب).
وقالت مصادر عسكرية، إن المنطقة العسكرية السابعة، وقيادة المقاومة الشعبية بمأرب، شيعت اليوم جثامين عشرة من مقاتليها استشهدوا خلال مواجهات مع مسلحي الحوثيين، في جبهات رغوان والكسارة، يوم الأحد الماضي.
يذكر ان الجماعة نفذت يوم الاحد، هجوما استمر حتى صباح (الاثنين)، على مواقع عسكرية في جبهات رغوان والكسارة في الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب، أعقبته اشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.٩