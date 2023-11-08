تشييع جثامين عدد من شهداء الجيش والمقاومة في مأرب

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شيع بمحافظة مأرب، الاربعاء، عدد من مقاتلي قوات الجيش،والمقاومة الشعبية ، استشهدوا في هجمات للحوثيين على جبهات قتالية (شمالي غرب مأرب).

وقالت مصادر عسكرية، إن المنطقة العسكرية السابعة، وقيادة المقاومة الشعبية بمأرب، شيعت اليوم جثامين عشرة من مقاتليها استشهدوا خلال مواجهات مع مسلحي الحوثيين، في جبهات رغوان والكسارة، يوم الأحد الماضي.

يذكر ان الجماعة نفذت يوم الاحد، هجوما استمر حتى صباح (الاثنين)، على مواقع عسكرية في جبهات رغوان والكسارة في الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب، أعقبته اشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.٩