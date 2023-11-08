إصابة مواطن في صعدة بانفجار لغم أرضي بسيارتة

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 285

انفجر لغم، بسيارة مواطن في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، الثلاثاء، أثناء مروره مع أسرته أمام إحدى المزارع.

وقالت مصادر محلية، إن لغماً أرضياً زرعه مجهولون أمام مدخل مزرعة الشيخ القبلي فايز العوجري، انفجر اثناء مرور سيارة أحد المواطنين بالمزرعة.

وأضافت المصادر أن اللغم تسبب باضرار كبيرة في السيارة فيما أصيب المواطن وأحد أفراد أسرته بجروح بسيطة.