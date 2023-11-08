عناصر تابعة للانتقالي في أبين تغلق الطريق الدولي احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 328

أقدمت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، على قطع الطريق الدولي في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين من تشكيلات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قطعوا الطريق الدولي وتوقيف حركة السير في محافظة أبين.

وأضافت المصادر أن احتجاج الجنود جاء على خلفية قرار فصلهم وعدم صرف مرتباتهم، من قبل قياداتهم العسكرية.