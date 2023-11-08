اللواء العرادة يوجه تحذيراً لمليشيات الحوثي الإرهابية وخلاياها النائمة ويشدد على رفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية اللواء العرادة يترأس اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية في محافظة مأرب ..تفاصيل تشييع جثامين عدد من شهداء الجيش والمقاومة في مأرب إصابة مواطن في صعدة بانفجار لغم أرضي بسيارتة عناصر تابعة للانتقالي في أبين تغلق الطريق الدولي احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم مليشيا الحوثي تسقط أعداداً كبيرة من المتقدمين لمعهد القضاء لمجرد القابهم المحكمة العسكرية في تعز تصدر حكم الاعدام بحق اثنين من المتهمين بقضية قتل مليشيا الحوثي تستثمر التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة للحشد وتفجير الاوضاع داخليا المقاومة تعلن تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية في غزة أحزاب مأرب تصدر بيانا بشأن محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الفريق بن عزيز
أقدمت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، على قطع الطريق الدولي في محافظة أبين جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين من تشكيلات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قطعوا الطريق الدولي وتوقيف حركة السير في محافظة أبين.
وأضافت المصادر أن احتجاج الجنود جاء على خلفية قرار فصلهم وعدم صرف مرتباتهم، من قبل قياداتهم العسكرية.