مليشيا الحوثي تسقط أعداداً كبيرة من المتقدمين لمعهد القضاء لمجرد القابهم

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شكا عدد من المتقدمين للمعهد العالي للقضاء في العاصمة المختطفة صنعاء، هذا العام، من إسقاط أسمائهم تعسفاً وقبول آخرين محسوبين على المليشيا الحوثية.
وقال طلاب من المتقدمين، إن المعهد أسقط أسماءهم في المرحلة الأولى من عملية المفاضلة لمجرد ألقابهم، فيما البعض تم رفض استلام وثائق بعضهم من البداية.
وأكد المحامي بيرق رفض إدارة المعهد قبول عدد كبير من المتقدمين، بينهم أربعة من أوائل دفع الليسانس شريعة وقانون، وتم قبول آخرين غير مستحقين من أعضاء المليشيا الحوثية.
وقال، إن إدارة المعهد أعتمدت معايير غير منطقية في عملية القبول، وأهمها أن تكون من أسر سلالية معينة ومن يقاتل في صفوفهم من أبناء القبائل ومن لديهم قتلى في صفوفها بغض النظر عن مؤهلاته وبيّن أن المعهد اعتمد قبول 90% من عناصر المليشيا الحوثية، فيما موه بقبول بعض الأسماء التي لا تصل إلى 10% من بقية المتقدمين خارج السلالة الحوثية، وهو سلوك تعتمده كل عام وفي كل التخصصات المهمة، حسب قوله وفقا لما نقلتة وكالة "2"ديسمبر.
ووفقاً لتصريحات بعض المتقدمين الذين تم رفضهم، فإن عملية القبول للبعض جرت عن طريق تزكية بتوجيه خطي من مشرفي المليشيات.