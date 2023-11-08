مليشيا الحوثي تسقط أعداداً كبيرة من المتقدمين لمعهد القضاء لمجرد القابهم المحكمة العسكرية في تعز تصدر حكم الاعدام بحق اثنين من المتهمين بقضية قتل مليشيا الحوثي تستثمر التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة للحشد وتفجير الاوضاع داخليا المقاومة تعلن تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية في غزة أحزاب مأرب تصدر بيانا بشأن محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الفريق بن عزيز أبو عبيدة يكشف ما تعده كتائب القسام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو برميل برنت يسجل أدنى مستوى منذ 24 يوليو 2023 بعد انتكاسة اضخم مدرعة في العالم ..إسرائيل تكشف ما فعلته قذيفة للمقاومة بمدرعة النمر نائبة رئيس وزراء بلجيكا تعلن عن معاقبة إسرائيل المبعوث الامريكي يحذّر من ضياع جهود السلام في اليمن هباءً خلال الحرب في غزّة
أصدرت المحكمة العسكرية بالمنطقة الرابعة في تعز برئاسة القاضي غمدان الرباصي وبحضور الادعاء العام ممثل النيابة القاضي محمد حسان علي عضو نيابة المنطقة العسكرية الرابعة، حكمها الابتدائي بالقضية الجنائية رقم(66) لسنة2021 بالإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق اثنين من المتهمين بقضية قتل.
وقضى الحكم بإعدام المتهم (خ ع ع) و(م ع ج م) لقتلهما المجني عليه عبد الواحد علي غالب وأخيه محمد علي غالب، وحبس المتهمين (ض ع س ع) و(ز ح س) لمدة خمس سنوات مع النفاذ، وحبس المتهم (م ع ح) لمدة عام مع إيقاف النفاذ كما تضمن الحكم.
كما قضى الحكم بإلزام جميع المتهمين بالتضامن دفع مبلغ 20 مليون ريال لأولياء دم المجني عليهما، ودفع 4 ملايين ريال أغرام وأتعاب التقاضي لأولياء الدم ومصادرة سلاح الجريمة. حضر جلسة المحكمة ممثل اللواء17 مشاه العقيد عبده حمود الصغير رئيس عمليات اللواء، وأولياء الدم، ومحامي الدفاع وبعض المواطنين