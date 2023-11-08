المحكمة العسكرية في تعز تصدر حكم الاعدام بحق اثنين من المتهمين بقضية قتل

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدرت المحكمة العسكرية بالمنطقة الرابعة في تعز برئاسة القاضي غمدان الرباصي وبحضور الادعاء العام ممثل النيابة القاضي محمد حسان علي عضو نيابة المنطقة العسكرية الرابعة، حكمها الابتدائي بالقضية الجنائية رقم(66) لسنة2021 بالإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق اثنين من المتهمين بقضية قتل.

وقضى الحكم بإعدام المتهم (خ ع ع) و(م ع ج م) لقتلهما المجني عليه عبد الواحد علي غالب وأخيه محمد علي غالب، وحبس المتهمين (ض ع س ع) و(ز ح س) لمدة خمس سنوات مع النفاذ، وحبس المتهم (م ع ح) لمدة عام مع إيقاف النفاذ كما تضمن الحكم.

كما قضى الحكم بإلزام جميع المتهمين بالتضامن دفع مبلغ 20 مليون ريال لأولياء دم المجني عليهما، ودفع 4 ملايين ريال أغرام وأتعاب التقاضي لأولياء الدم ومصادرة سلاح الجريمة. حضر جلسة المحكمة ممثل اللواء17 مشاه العقيد عبده حمود الصغير رئيس عمليات اللواء، وأولياء الدم، ومحامي الدفاع وبعض المواطنين