المقاومة تعلن تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية في غزة

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أعلنت “كتائب القسام”، اليوم الأربعاء، تدمير 14 آلية لجيش الاحتلال بين دبّابات وناقلات جنود على محاور القتال في غزة وشمال القطاع، وفق منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة “إكس”.
وأشارت إلى أنّ مقاتيلها استهدفوا “مجموعة من الجنود الإسرائيليّين قرب تجمّع للآليات المتوغّلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجّه من طراز “كونكورس”.
وبثّت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم مشاهد فيديو أكّدت أنّها لاستهداف عناصرها بـ “قذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي، عددا من الآليات المدرعة للعدو في محور غرب غزة”.
وظهر في الفيديو أحد عناصر سرايا القدس أثناء قيامه بتصويب قذيفة صاروخيّة ضدّ إحدى آليات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرها واشتعال النّيران فيها.
ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 32 يوما، حربا مدمّرة على غزة سوت مربّعات سكنيّة بأكملها بالأرض. وحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإنّ إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجّرات على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما يعادل قنبلة نوويّة بقوة 30