أحزاب مأرب تصدر بيانا بشأن محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الفريق بن عزيز

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت الأحزاب الساسية في محافظة مأرب وسط اليمن اليوم الاربعاء بياناً، ادانت فيه محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها موكب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز يوم امس الثلاثاء بسيارة مفخخة وهو في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب ، وأسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.



واعتبرت الأحزاب في بيانها وصل مأرب برس نسخة منه بإن هذا الهجوم الإرهابي الجبان، قد جاء في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها النائمة والمتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة جميعها من إيران.



وتابعت في بيانها بالقول :نحذِّر المليشيات الحوثية، وحلفائها وداعميها من مغبة مثل هذه العمليات الاجرامية المكشوفة، التي تؤكد رفضها لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء والأصدقاء، وإصرارها على استمرار معاناة الشعب اليمني على كل الأصعدة .



ودعت احزاب مأرب "مجلس القيادة الرئاسي والجهات الحكومية المعنية لإيجاد خطة شاملة وعاجلة لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره قبل استفحال أمره، وأولى هذه الخطوات توحيد أجهزة الجيش والأمن تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية كما نص على ذلك الإعلان الرئاسي لنقل السلطة في السابع من إبريل 2022م".



وأضافت :ندعو القوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لردع الحوثيين الذين يحشدون المغرر بهم للقتال ضد أمريكا وإسرائيل ويرسلونهم إلى محافظتي تعز ومأرب، لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه منذ تسعة أعوام.



مأرب برس يعيد نشر نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إدانة

تدين الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب بأشد العبارات محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها موكب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بسيارة مفخخة، وهو في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب ، وأسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.

إن هذا الهجوم الإرهابي الجبان، قد جاء في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها النائمة والمتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة جميعها من إيران ، ونحن إذ ندين هذه الجريمة فإننا نؤكد على ما يلي :

1. نحذِّر المليشيات الحوثية، وحلفائها وداعميها من مغبة مثل هذه العمليات الاجرامية المكشوفة، التي تؤكد رفضها لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء والأصدقاء، وإصرارها على استمرار معاناة الشعب اليمني على كل الأصعدة .

2. ندعو مجلس القيادة الرئاسي والجهات الحكومية المعنية لإيجاد خطة شاملة وعاجلة لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره قبل استفحال أمره، وأولى هذه الخطوات توحيد أجهزة الجيش والأمن تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية كما نص على ذلك الإعلان الرئاسي لنقل السلطة في السابع من إبريل 2022م .

3. دعوة القوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لردع الحوثيين الذين يحشدون المغرر بهم للقتال ضد أمريكا وإسرائيل ويرسلونهم إلى محافظتي تعز ومأرب، لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه منذ تسعة أعوام.

4. مطالبة الأجهزة الأمنية برفع مستوى اليقظة والضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه التحرك بأي طريقة لخدمة المليشيات الحوثية والجماعات المتطرفة لإقلاق السكينة العامة .

5. دعوة جميع المواطنين الشرفاء في أرجاء محافظة مأرب للتعاون مع الأجهزة الأمنية وكشف أية تحركات مريبة لأي جهات من شأنها خدمة العدو في هذا الظرف العصيب .

6. دعوة جميع القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والقبلية وصناع الرأي العام إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات والترفع عن المعارك الجانبية، وفقا لما تقتضيه المرحلة وتستدعيه المعركة التي لن تتوقف حتى يتم استعادة الدولة والجمهورية

🖊️صادر عن

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

الحزب الإشتراكي اليمني

حزب الرشاد اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي