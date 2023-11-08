المقاومة تعلن تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية في غزة أحزاب مأرب تصدر بيانا بشأن محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الفريق بن عزيز أبو عبيدة يكشف ما تعده كتائب القسام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو برميل برنت يسجل أدنى مستوى منذ 24 يوليو 2023 بعد انتكاسة اضخم مدرعة في العالم ..إسرائيل تكشف ما فعلته قذيفة للمقاومة بمدرعة النمر نائبة رئيس وزراء بلجيكا تعلن عن معاقبة إسرائيل المبعوث الامريكي يحذّر من ضياع جهود السلام في اليمن هباءً خلال الحرب في غزّة مدرب البرتغال السابق يكشف كواليس لأول مرة عن أزمة رونالدو بمونديال "قطر 2022 اختراع علمي مذهل ..اختبار جديد بسيط لسرطان الرحم ينقذ النساء من إجراءات التشخيص المؤلمة رئيس الأركان يطلع على الجاهزية في مسرح العمليات ويوجة بالتصدي والتعامل الحازم لاي محاولات يائسة لمليشيا الحوثي
قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، في خطاب: “نعلن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور”، مضيفاً “شعبنا أسطورة الجهاد وشوكة في حلق الأعداء”.
وأضاف المتحدث باسم القسام: “وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميراً كلياً أو جزئياً”.
وتابع: “العدو الإسرائيلي يتجنب الالتحام المباشر مع مجاهدينا ويدّمر الحجر والبشر في عمليته”.
وأردف: “يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات”.
وزاد: “مجاهدونا يدمرون الآليات ويوقعون القتل والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو”.
أبو عبيدة مضى في القول: “نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي”.
وأكمل: “العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم”، متابعاً “العدو هو الذي يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر”.
وواصل كلامه: “نناور بقوات النخبة ونلتف خلف القوات الاسرائيلية وننصب لها ولدباباتها الكمائن”.
ووجه خطابه لمقاتلي القسام: “استنفروا يا مقاتلي شعبنا ويا جماهيره في كل أرض فلسطين وهبوا لسحق المخطط الصهيوني”.
وأضاف: “نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وفي كل الجبهات والساحات”.