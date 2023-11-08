أبو عبيدة يكشف ما تعده كتائب القسام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، في خطاب: “نعلن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور”، مضيفاً “شعبنا أسطورة الجهاد وشوكة في حلق الأعداء”.

وأضاف المتحدث باسم القسام: “وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميراً كلياً أو جزئياً”.

وتابع: “العدو الإسرائيلي يتجنب الالتحام المباشر مع مجاهدينا ويدّمر الحجر والبشر في عمليته”.

وأردف: “يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات”.

وزاد: “مجاهدونا يدمرون الآليات ويوقعون القتل والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو”.



أبو عبيدة مضى في القول: “نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي”.

وأكمل: “العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم”، متابعاً “العدو هو الذي يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر”.

وواصل كلامه: “نناور بقوات النخبة ونلتف خلف القوات الاسرائيلية وننصب لها ولدباباتها الكمائن”.

ووجه خطابه لمقاتلي القسام: “استنفروا يا مقاتلي شعبنا ويا جماهيره في كل أرض فلسطين وهبوا لسحق المخطط الصهيوني”.

وأضاف: “نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وفي كل الجبهات والساحات”.