أبو عبيدة يكشف ما تعده كتائب القسام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو برميل برنت يسجل أدنى مستوى منذ 24 يوليو 2023 بعد انتكاسة اضخم مدرعة في العالم ..إسرائيل تكشف ما فعلته قذيفة للمقاومة بمدرعة النمر نائبة رئيس وزراء بلجيكا تعلن عن معاقبة إسرائيل المبعوث الامريكي يحذّر من ضياع جهود السلام في اليمن هباءً خلال الحرب في غزّة مدرب البرتغال السابق يكشف كواليس لأول مرة عن أزمة رونالدو بمونديال "قطر 2022 اختراع علمي مذهل ..اختبار جديد بسيط لسرطان الرحم ينقذ النساء من إجراءات التشخيص المؤلمة رئيس الأركان يطلع على الجاهزية في مسرح العمليات ويوجة بالتصدي والتعامل الحازم لاي محاولات يائسة لمليشيا الحوثي سفارة كوريا الجنوبية لدى اليمن تنظم ندوة سياسية عن دور القبائل في دعم عملية السلام و مكافحة الإرهاب الكشف عن مواصفات السيارة المفخخة المستخدمة في محاولة اغتيال الفريق «بن عزيز»
واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الأربعاء، وانخفضت عقود "برنت" الآجلة دون مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يوليو 2023.
وبحلول الساعة 13:17 ، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.77% إلى 80.98 دولار للبرميل، وسجلت بذلك العقود أدنى مستوى منذ 24 يوليو 2023.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.88% إلى 76.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وتتراجع أسعار الخام في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود، بعد صدور بيانات أظهرت تراجع الصادرات الصينية.
وأفادت البيانات بأن الصادرات تراجعت بنسبة 6.4% في أكتوبر 2023 على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3% في الشهر الماضي على أساس سنوي