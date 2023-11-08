بعد انتكاسة اضخم مدرعة في العالم ..إسرائيل تكشف ما فعلته قذيفة للمقاومة بمدرعة النمر

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قال الصحفي والكاتب الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إن تحقيقا أوليا، في العدد الكبير للقتلى، نتيجة استهداف ناقلة الجنود المدرعة "النمر"، كشف السبب وراء العدد الكبير للقتلى.
وأشار بوحبوط، إلى أن القذيفة المضادة للدروع، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، على المدرعة التي يفتخر الاحتلال، بدرعها القوي، تسببت في خرقها، وإصابة صاروخ محمول على الكتف ضد المباني، من نوع ماتادور، داخل المدرعة.
ولفت إلى أن إصابة الصاروخ، تسببت في انفجار أكثر فتكا داخل ناقلة الجنود المدرعة، ما أدى إلى مقتل 11 جنديا من لواء جفعاتي، الذي يعتبر من ألوية النخبة في جيش الاحتلال. واعتبر الاحتلال ما جرى لمدرعة النمر كارثة، وفتح تحقيقا لمعرفة السبب وراء فشلها في حماية الجنود، رغم الدرع القوي الذي يحيط بها