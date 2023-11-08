المبعوث الامريكي يحذّر من ضياع جهود السلام في اليمن هباءً خلال الحرب في غزّة

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذر المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، من ضياع جهود السلام في اليمن هباء، خلال الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لصحيفة ذا ناشيونال إن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد بعد تقارير تفيد بأن المتمردين الحوثيين أطلقوا المزيد من الطائرات بدون طيار على إسرائيل.

ودعا جميع الأطراف إلى مواصلة جهود السلام، والعمل على وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سلام شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد ليندركينغ، أن مهمة بلاده ما تزال تركُز على تأمين الهدنة، التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وتوسيع نطاقها والبناء عليها.

وحث على استمرار جهود السلام في اليمن، وعدم تأثرها بما يجري من حرب إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال ليندركينج "لقد أحرزنا تقدما هائلا في عملية السلام، ولا ينبغي تبديد جهود السلام هذه، وننصح جميع الأطراف بعدم توسيع هذا الصراع".

وجاءت تصريحات المبعوث الأمريكي بعد أن أعلنت جماعة الحوثيين، الاثنين، إطلاق طائرات بدون طيار على إسرائيل، في الهجوم الثاني للجماعة المدعومة من إيران.

وقال مسؤول أمريكي كبير لصحيفة ذا ناشيونال إن مهمة واشنطن في اليمن لا تزال "تركز على تأمين الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن وتوسيع نطاقها والبناء عليها، والتي لها تأثير ملموس على ملايين اليمنيين وتوفر أفضل فرصة للسلام في اليمن منذ الحرب.

وأضاف المسؤول: "يتعين على الأطراف مواصلة اختيار السلام والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد وإطلاق عملية سلام يمنية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وعلى الرغم من وجودهم على بعد 2000 كيلومتر، حذر الخبراء من أن المتمردين اليمنيين قد يظهرون كتهديد لإسرائيل عندما توسع هجومها العسكري في غزة، وفق الصحيفة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف عسكرية إسرائيلية. فيما أكدت إسرائيل في وقت لاحق أن نظامها الدفاعي الجوي أرو أسقط صاروخا أطلق من البحر الأحمر.

وقد صرح ليندركينج أنه يخشى أن يؤثر الصراع بين غزة وإسرائيل على التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في عملية السلام في اليمن، وأخبر المعهد الأمريكي للسلام الشهر الماضي أن التصعيد الحوثي في غزة كان "أسوأ مخاوفه".