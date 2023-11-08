رئيس الأركان يطلع على الجاهزية في مسرح العمليات ويوجة بالتصدي والتعامل الحازم لاي محاولات يائسة لمليشيا الحوثي

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ترأس رئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بعدد من رؤساء الهيئات في وزارة الدفاع وقادة المناطق والمحاور العسكرية، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري.

واستمع الفريق بن عزيز، من القادة، إلى تقارير ملخصة حول الموقف الميداني في مسرح العمليات، ومستوى جاهزية القوات والمقاتلين في ظل تصعيد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية أعمالها العدائية في عدد من الجبهات.. ناقلًا إليهم تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي- القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدفاع.

وأطلع الفريق بن عزيز القادةَ على نتائج زياراته الخارجية للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته مع القيادة العليا، وزياراته لجبهات الحدود الشمالية في البلاد، وزيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في إطار بحث سبل دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وعبّر رئيس هيئة الأركان العامة عن الاعتزاز العالي بجهود وتضحيات قادة وأبطال الجيش والأمن والمقاومة، وبسالتهم الرائدة في الذود عن ثوابت الوطن وهويته وجمهوريته ومكتسباته، وبطولاتهم في التصدي لمليشيات الإرهاب الحوثي والجماعات المتخادمة معها.

وشدد على أهمية الاحتفاظ باليقظة والاستعداد العالي لمواجهة مختلف التطورات، والتعامل الحازم مع أي مؤامرات أو مخططات إرهابية وفوضوية، والتصدي لأي محاولات يائسة ترتكبها المليشيات الحوثية التي نهجها الغدر والانتقام ونكث العهود والمواثيق.

وأكد الفريق بن عزيز أن القوات المسلحة، ومعها كل الأحرار، ماضية في القيام بواجباتها الدستورية لاستعادة الدولة، وخوض المعركة الوطنية الملقاة على عاتقها حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة وفرض خيارات السلام الحقيقي الدائم، الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وحريته وكرامته، ويحقق استقرار وأمن اليمن والمنطقة.

وجدد الفريق بن عزيز الشكر والتقدير لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، المساندة للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة في معركة المصير المشترك، وإفشال مشروع الإرهاب الإيراني الرامي لتهديد الأمن القومي والإقليمي والعالمي.