سفارة كوريا الجنوبية لدى اليمن تنظم ندوة سياسية عن دور القبائل في دعم عملية السلام و مكافحة الإرهاب

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نظمت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن اليوم الاربعاء بالشراكة مع منظمة رسل السلام ندوة عن دور القبائل في دعم عملية السلام و مكافحة الإرهاب.

وفي مستهل الندوة القى سفير كوريا الجنوبية السيد بونج كاي دو كلمة رحب فيها بالسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن وبالمشائخ الحاضرين مشيرا إلى أهمية مثل هذه الندوات التي تساهم في دعم كل جهود السلام في اليمن .

وتحدثت اوراق الندوة عن تاريخ القبيلة اليمنية وخارطتها السياسية والجغرافية وعلاتها بالدولة

و أشار الشيخ عبدالله شرف النعماني مقدم الورقة إلى ان علاقة الدولة بالقبيلة هي علاقة تكاملية وان الدولة عندما تضعف تكون القبيلة هي السند والد اعم لمؤسسات الدولة.



فيما اشار وكيل وزارة الإعلام أ.نجيب غلاب في ورقته حول دور القبائل في مكافحة الإرهاب ان الحوثية تعمل بشكل حثيث لتهيئة اليمن لتكون بيئة خصبة وحاضنة للارهاب.



وعن دور القبيلة في دعم عملية السلام اوضح الدكتور متعب بازياد ان القبيلة اليمنية لها أعراف وقيم التصالح والتسامح في اوساط المجتمع المحلي وأنها مساندة لكل جهود الدولة في صنع السلام والتهيئة له.



من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة رسل السلام وليد المعلمي ان هذه الفعالية تهدف إلى دعم كل جهود السلام في اليمن والتعريف بادوار القبيلة ورصيدها النضالي الوطني في اسناد الدولة والدفاع عن الثوابت الوطنية.



حضر الندوة عدد من سفراء الدول وممثلين عن البعثات الدبلوماسية لدى اليمن وعدد من مشائخ القبائل اليمنية .



وخلصت الندوة إلى أهمية تنظيم مؤتمر قبلي لكل قبائل اليمن وعمل تحالف قبلي يمكنهم من المشاركة في اي عملية سياسية في اليمن.