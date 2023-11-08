الكشف عن مواصفات السيارة المفخخة المستخدمة في محاولة اغتيال الفريق «بن عزيز»

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - متابعات

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كشفت منصة "شيبا انتلجنس"، اليوم الأربعاء، عن مواصفات السيارة المفخخة المستخدمة في محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز.



وقالت المنصة الاستخباراتية مفتوحة المصدر، إنها حصلت على صور حصرية لبقايا السيارة المفخخة المستخدمة في محاولة الاغتيال.



وأضافت تشير المعلومات الخاصة بالمركبة أنها مركبة متعددة الأغراض "من صنع شركة تويوتا إنتاج عام 2010، وهي من طراز لاند كروزر، وتحمل الرقم التسلسلي JTMHTO9J4A5072684 ".

وأشارت شيبا انتلجنس، إلى أنها تحصلت على تسجيل صوتي للفريق بن عزيز قال فيه: "أطال الله أعمارنا حتى نخلص شعبنا من الحوثيين"، في إشارة ضمنية إلى وقوف الحوثيين وراء الحادثة.



ووفقا للمنصة فقد حمّل مصدر أمني ـ لم تسمه ـ الحوثيين بالوقوف وراء محاولة اغتيال بن عزيز، وقال "إن الانفجار وقع في وادي عبيدة بالقرب من مفرق حريب، وهي المنطقة التي يختبئ فيها المسلحون الحوثيون".



وكان مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة، قال في بيان، مساء الثلاثاء، إن "جماعة إرهابية" قامت، باستهداف موكب رئيس هيئة الأركان العامة، بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب، ما أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.



ووفقاً للمصدر، فقد جاء الهجوم الإرهابي الجبان، في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة جميعها من النظام الايراني.



وحذرت القوات المسلحة، المليشيا الحوثية وحلفائها التكفيريين، وداعميها الاقليميين من مغبة مثل هذه العمليات الإجرامية المكشوفة.



وأكدت القوات المسلحة، جهوزيتها العالية لردع أي تصعيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد المناسب، وملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.