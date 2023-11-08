مدير عام الحج والعمرة يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة الطوافة العربية تطوير جودة الخدمات لحجاج اليمن مارب تشيع جثامين عشرة شهداء من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مجلس الأمن يناقش إجراءات العقوبات على اليمن مخاوف أمريكية من تأثر طوفان الأقصى على جهود السلام في اليمن لماذ أعلنت السعودية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية؟ خبير إسرائيلي: مصادر استخباراتية في الغرب وفي إسرائيل تركد أن حماس بنت قدراتها بما يسمح البقاء أشهرا طويلة العين يعبر لثمن نهائي أبطال آسيا بفوز مثير على الفيحاء الفن الشعبي المصري يدعم القضية بأغان ثورية قالت ان بقائه في السلطة ستدفع اسرائيل الثمن غالي ..صحيفة عبرية: نتنياهو ارحل مسام : إنتزاع نحو ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أكتوبر الماضي.
بحث مدير عام الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ، بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني، تطوير مستوى الخدمات لحجاج بلادنا.
وشدد مدير عام الحج والعمرة في اللقاء على ضرورة معالجة الملاحظات والسلبيات التي رافقت موسم حج العام الماضي ١٤٤٤هجرية، في مخيمات حجاج اليمن؛ والاستعداد بوضع حلول جذرية تسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر..
بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني، بما تقدمه بعثة الحج اليمنية من جهود مباركة في خدمة الحجاج، والوفاء بالتزاماتها أولًا بأول تجاه شركة مطوفي حجاج الدول العربية المعنية بتوفير الخدمات في المشاعر المقدسة. حضر اللقاء صالح العولقي مدير المتابعة والمراجعة بقطاع الحج والعمرة.