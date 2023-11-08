مدير عام الحج والعمرة يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة الطوافة العربية تطوير جودة الخدمات لحجاج اليمن

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث مدير عام الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ، بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني، تطوير مستوى الخدمات لحجاج بلادنا.

وشدد مدير عام الحج والعمرة في اللقاء على ضرورة معالجة الملاحظات والسلبيات التي رافقت موسم حج العام الماضي ١٤٤٤هجرية، في مخيمات حجاج اليمن؛ والاستعداد بوضع حلول جذرية تسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر..

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني، بما تقدمه بعثة الحج اليمنية من جهود مباركة في خدمة الحجاج، والوفاء بالتزاماتها أولًا بأول تجاه شركة مطوفي حجاج الدول العربية المعنية بتوفير الخدمات في المشاعر المقدسة. حضر اللقاء صالح العولقي مدير المتابعة والمراجعة بقطاع الحج والعمرة.