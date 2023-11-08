مارب تشيع جثامين عشرة شهداء من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية

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شيعت المنطقة العسكرية السابعة وقيادة المقاومة بمحافظة مأرب جثامين عشرة شهداء استشهدوا جراء هجمات متفرفة شنتها مليشيا الحوثي على جبهات شمال غرب مأرب .
وتأتي تلك الهجمات مع استمرار مساعي إحلال السلام برعاية دولية لكن المليشيا استغلت احداث غزة وحشدت المئات بحجة قتال إسرائيل وألحقتهم بجبهات مأرب وشنت بهم عمليات هجومية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى منهم من تم تشييعهم اليوم.