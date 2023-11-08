مدير عام الحج والعمرة يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة الطوافة العربية تطوير جودة الخدمات لحجاج اليمن مارب تشيع جثامين عشرة شهداء من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مجلس الأمن يناقش إجراءات العقوبات على اليمن مخاوف أمريكية من تأثر طوفان الأقصى على جهود السلام في اليمن لماذ أعلنت السعودية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية؟ خبير إسرائيلي: مصادر استخباراتية في الغرب وفي إسرائيل تركد أن حماس بنت قدراتها بما يسمح البقاء أشهرا طويلة العين يعبر لثمن نهائي أبطال آسيا بفوز مثير على الفيحاء الفن الشعبي المصري يدعم القضية بأغان ثورية قالت ان بقائه في السلطة ستدفع اسرائيل الثمن غالي ..صحيفة عبرية: نتنياهو ارحل مسام : إنتزاع نحو ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أكتوبر الماضي.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة إجراءات العقوبات على اليمن، مع اقتراب انتهاء فترة التمديد الأخير لها، والمقرر في منتصف الشهر الجاري.
وقالت بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس إن المجلس سيعقد، الخامسة عصرا بتوقيت اليمن، جلسة مفتوحة بشأن إجراءات العقوبات في اليمن.
ومن المقرر أن يستمع المجلس، في جلسته، إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات المعروفة بـ"لجنة 2140"، مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريد خوجة، حول إجراءات العقوبات، التي ستنتهي في 15 نوفمبر الجاري.
كما سيطلع مجلس الأمن، خلال الجلسة، على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وسيناقش المجلس، أيضا، كيفية تجديد سريان إجراءات العقوبات لفترة إضافية، وكذا تمديد ولاية فريق الخبراء؛ من أجل دعم الجهود السياسية الجارية في البلاد.
وكان المجلس قد أقر بالإجماع، في فبراير الماضي، تمديد إجراءات العقوبات على اليمن لمدة تسعة أشهر، تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء لمدة عشرة أشهر، تنتهي في 15 ديسمبر القادم.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، ويرأسها مندوب ألبانيا لدى الأمم المتحدة، أما فريق الخبراء فيتكون من خمسة أعضاء، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم.
وتتمثل مهمتهم في رصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات، وقرارات مجلس الأمن، بحظر توريد الأسلحة وتهريبها لليمن.