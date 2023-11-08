مجلس الأمن يناقش إجراءات العقوبات على اليمن

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة إجراءات العقوبات على اليمن، مع اقتراب انتهاء فترة التمديد الأخير لها، والمقرر في منتصف الشهر الجاري.

وقالت بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس إن المجلس سيعقد، الخامسة عصرا بتوقيت اليمن، جلسة مفتوحة بشأن إجراءات العقوبات في اليمن.

ومن المقرر أن يستمع المجلس، في جلسته، إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات المعروفة بـ"لجنة 2140"، مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريد خوجة، حول إجراءات العقوبات، التي ستنتهي في 15 نوفمبر الجاري.

كما سيطلع مجلس الأمن، خلال الجلسة، على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.

وسيناقش المجلس، أيضا، كيفية تجديد سريان إجراءات العقوبات لفترة إضافية، وكذا تمديد ولاية فريق الخبراء؛ من أجل دعم الجهود السياسية الجارية في البلاد.

وكان المجلس قد أقر بالإجماع، في فبراير الماضي، تمديد إجراءات العقوبات على اليمن لمدة تسعة أشهر، تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء لمدة عشرة أشهر، تنتهي في 15 ديسمبر القادم.

وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، ويرأسها مندوب ألبانيا لدى الأمم المتحدة، أما فريق الخبراء فيتكون من خمسة أعضاء، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم.

وتتمثل مهمتهم في رصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات، وقرارات مجلس الأمن، بحظر توريد الأسلحة وتهريبها لليمن.