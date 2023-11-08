مخاوف أمريكية من تأثر طوفان الأقصى على جهود السلام في اليمن لماذ أعلنت السعودية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية؟ خبير إسرائيلي: مصادر استخباراتية في الغرب وفي إسرائيل تركد أن حماس بنت قدراتها بما يسمح البقاء أشهرا طويلة العين يعبر لثمن نهائي أبطال آسيا بفوز مثير على الفيحاء الفن الشعبي المصري يدعم القضية بأغان ثورية قالت ان بقائه في السلطة ستدفع اسرائيل الثمن غالي ..صحيفة عبرية: نتنياهو ارحل مسام : إنتزاع نحو ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أكتوبر الماضي. الحكومة: توجة الاتهام لمليشيا الحوثي في محاولة إغتيال رئيس هيئة الأركان العامة ثمنه 10 ملايين دولار.. ميسي يفوز بمعركة "قصر الأحلام".. أول تصريح لرئيس هيئة الأركان عقب محاولة اغتياله
دعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إلى استمرار جهود السلام في اليمن، وعدم تأثرها بما يجري من حرب إسرائيلية على قطاع غزة.
وقال ليندر كينغ، في تصريحات صحفية: "إن جهود السلام في اليمن يجب ألا تضيع هباء، بينما تعمل واشنطن على احتواء الحرب في غزة من التصعيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وتابع: "لقد أحرزنا تقدما هائلا في عملية السلام، ولا ينبغي تبديد جهود السلام هذه، وننصح جميع الأطراف بعدم توسيع هذا الصراع". وأكد أن مهمة بلاده ما تزال تركُز على تأمين الهدنة، التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وتوسيع نطاقها والبناء عليها.
ودعا جميع الأطراف إلى مواصلة جهود السلام، والعمل على وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سلام شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أكدت أن هناك مخاوف لدى الولايات المتحدة من امتداد الحرب الإسرائيلية على غزة إلى معظم الشرق الأوسط. وقالت المجلة، في تقرير لها، إن واشنطن تأخذ تهديدات وكلاء إيران في المنطقة، بمن فيهم الحوثيون في اليمن، على محمل الجد.
وأشار التقرير إلى الهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي التصدي لها في البحر الأحمر، ومصدرها اليمن. واعتبر إن أي تصعيد من قبل الجماعات المدعومة من إيران سيشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل، ويزيد من خطر الإرهاب على المصالح الأمريكية في المنطقة