مخاوف أمريكية من تأثر طوفان الأقصى على جهود السلام في اليمن

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إلى استمرار جهود السلام في اليمن، وعدم تأثرها بما يجري من حرب إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال ليندر كينغ، في تصريحات صحفية: "إن جهود السلام في اليمن يجب ألا تضيع هباء، بينما تعمل واشنطن على احتواء الحرب في غزة من التصعيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع: "لقد أحرزنا تقدما هائلا في عملية السلام، ولا ينبغي تبديد جهود السلام هذه، وننصح جميع الأطراف بعدم توسيع هذا الصراع". وأكد أن مهمة بلاده ما تزال تركُز على تأمين الهدنة، التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وتوسيع نطاقها والبناء عليها.

ودعا جميع الأطراف إلى مواصلة جهود السلام، والعمل على وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سلام شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أكدت أن هناك مخاوف لدى الولايات المتحدة من امتداد الحرب الإسرائيلية على غزة إلى معظم الشرق الأوسط. وقالت المجلة، في تقرير لها، إن واشنطن تأخذ تهديدات وكلاء إيران في المنطقة، بمن فيهم الحوثيون في اليمن، على محمل الجد.

وأشار التقرير إلى الهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي التصدي لها في البحر الأحمر، ومصدرها اليمن. واعتبر إن أي تصعيد من قبل الجماعات المدعومة من إيران سيشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل، ويزيد من خطر الإرهاب على المصالح الأمريكية في المنطقة