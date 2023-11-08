لماذ أعلنت السعودية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية؟

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقا.

واوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) ، أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة نظراً إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.