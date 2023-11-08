العين يعبر لثمن نهائي أبطال آسيا بفوز مثير على الفيحاء

الأربعاء 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تأهل العين الإماراتي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الثمين على الفيحاء السعودي (3-2)، داخل ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة.

جاءت أهداف المباراة عن طريق لابا كودجو "هدفين" في الدقيقتين 29 و40، وسفيان رحيمي في الدقيقة 64، بينما سجّل هدفي الفيحاء نواكايمي ومهند القيضي بالدقيقتين 53 و90+6.

رفع العين رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 3 نقاط بالمركز الأخير.

بدأ الضيوف الضغط على مرمى الفيحاء منذ اللحظات الأولى، حتى أثمر هذا الضغط عن الهدف الأول للعين بواسطة كودجو في الدقيقة 29، بعد ركنية لعبت ووصلت لإريك الذي سدد كرة أكملها لابا بالكعب في مرمى الفيحاء.

وواصل العين ضغطه حتى سجّل الهدف الثاني عن طريق لابا كودجو في الدقيقة 40، بتسديدة قوية مستغلًا عرضية سفيان رحيمي لينتهي الشوط الأول (2-0).

في الشوط الثاني حاول الفيحاء العودة للمباراة ونجح في تقليص الفارق عن طريق نواكايمي في الدقيقة 53 بعد عرضية من أسامة الخلف. لكن العين استغل اندفاع الفيحاء وسجل الهدف الثالث عن طريق سفيان رحيمي بعد تمريرة كاكو الذكية لينفرد بالحارس ويضعها من فوقه في الدقيقة 64.

وحاول الفيحاء العودة للقاء مجددًا من خلال فرصة خطيرة لسكالا لكنه وضع الكرة في الشباك الجانبية بعد تجاوزه الحارس. وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة سجل مهند القيضي الهدف الثاني للفيحاء بعد تمريرة سلطان مندش في الدقيقة 90+6.