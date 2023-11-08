مسام : إنتزاع نحو ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أكتوبر الماضي. الحكومة: توجة الاتهام لمليشيا الحوثي في محاولة إغتيال رئيس هيئة الأركان العامة ثمنه 10 ملايين دولار.. ميسي يفوز بمعركة "قصر الأحلام".. أول تصريح لرئيس هيئة الأركان عقب محاولة اغتياله صحيفة تركية تكشف سبب رفض وزير خارجية تركيا معانقة نظيره الأمريكي خلال لقائهما في أنقرة ما هي الخضراوات التي تساعد على تقوية منظومة المناعة؟ الاقتصاد الإسرائيلي على وشك الانزلاق في ركود تقارير استخبارية: يحيى السنوار لن يستسلم.. وسيموت وهو يقاتل في غزة الوكيل الباكري يدشن فعاليات أسبوع السلامة الدوائية بمحافظة مأرب الأردن: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة سنعتبرها "جريمة حرب"
أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن عن تمكنه من نزع قرابة ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مختلف مناطق اليمن خلال شهر أكتوبر الماضي.
وحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للمشروع" فإن فرق المشروع تمكنت خلال اكتوبر الماضي من نزع 2894 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة، كما تم نزع 2409 ذخيرة غير منفجرة، و450 لغماً مضاداً للدبابات، فيما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 755.281 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.
وأشار الى ان المشروع قام وفي ذات الشهر بإتلاف 2665 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار سعيه الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة.
ويؤكد المركز الإعلامي " ان مشروع مسام يواصل مسيرة كفاحه الإنسانية من أجل تأمين حياة اليمنيين من أكبر جائحة ملغومة عرفها هذا البلد العربي في تاريخه وتاريخ المنطقة برمتها".
وأشار المركز، إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى الآن بلغ 420.832 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، فيما بلغت إجمالي المساحة المطهرة 51.082.121 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم.