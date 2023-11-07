أول تصريح لرئيس هيئة الأركان عقب محاولة اغتياله

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، إن محاولة اغتياله” لن تثنيه عن مواصلة دوره في الدفاع عن النظام الجمهوري“. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، مساء اليوم، بالفريق” بن عزيز“، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكبه، وهو في طريق عودته إلى محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وقال رئيس هيئة الأركان، إنه ”بحالة جيدة ولم يمسه مكروه“ جراء هذه المحاولة التي وصفها بـ”الارهابية الغادرة“، وفقا لوكالة ”سبأ” الرسمية.

وأكد” بن عزيز “أن “هذه المحاولة لن تثنيه عن مواصلة دوره في ”خدمة الوطن والدفاع عن النظام الجمهوري حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا”. بدوره، وجه معين عبدالملك، الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات هذه العملية” الإرهابية الجبانة“، وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، وتعزيز اليقظة الأمنية والجهود لحماية الطرقات. في السياق، اتهم مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة، ”جماعة إرهابية“ استهدفت موكب رئيس هيئة الاركان بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر الى مدينة مأرب، ما أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.

وحذر المصدر في تصريح نشرته وكالة (سبأ) الرسمية، جماعة الحوثيين، ومن أسماهم” حلفائها التكفيريين“، وداعميها الاقليميين من” مغبة مثل هذه العمليات الاجرامية المكشوفة “التي قال إنها” تؤكد رفض هذه المليشيات لنداءات ومساعي السلام، والامعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني، وإراقة المزيد من الدماء“. ووفقاً للمصدر، فقد جاء الهجوم “الارهابي الجبان”، في ظل “تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الارهابية المدعومة جميعها من النظام الايراني”. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعرض رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق صغير بن عزيز، لمحاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه أثناء مروره في الخط الدولي بمنطقة العبر، وهو في طريقه الى مأرب.