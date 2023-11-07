صحيفة تركية تكشف سبب رفض وزير خارجية تركيا معانقة نظيره الأمريكي خلال لقائهما في أنقرة

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة تركية سبب رفض وزير خارجية تركيا هاكان فيدان معانقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة الأخير إلى أنقرة، أمس الاثنين.



وكان بلينكن قد وصل تركيا أمس الاثنين، وناقش مع نظيره التركي جهود توسيع المساعدات الإنسانية في غزة ومنع توسع الصراع في المنطقة.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لقطات لبلينكن وهو يصافح وزير خارجية تركيا بقوة قبل أن يقترب منه ويحاول معانقته، إلا أنّ فيدان ظهر وكأنه يحاول الامتناع عن هذا العناق.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أن ما حصل يعود إلى “عدم لباقة” من جانب الوزير الأمريكي قبل حصول اللقاء، حيث وصلت سيارة الوزير الأمريكي إلى مقر وزارة الخارجية التركية، لكنه لم يترجل من السيارة نظراً لانشغاله بمكالمة هاتفية لديه.

ووفقاً للصحيفة التركية، فقد انتظر الوزير التركي فيدان نظيره الأمريكي لاستقباله وزيراً زائراً أمام باب الوزارة حسب البروتوكول، غير أن بلينكن تأخر لدقائق عدة للخروج من سيارته، الأمر الذي يبدو أنه أثار حفيظة الوزير التركي الذي عاد إلى داخل المبنى.