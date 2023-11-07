الوكيل الباكري يدشن فعاليات أسبوع السلامة الدوائية بمحافظة مأرب

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، فعاليات أسبوع السلامة الدوائية الذي ينظمه المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بفرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بسلامة الأدوية والتيقظ الدوائي.

وأكد الوكيل الباكري، على أهمية تفعيل الرقابة الدورية على شركات استيراد وتوزيع الادوية والصيدليات التي تبيعها في الأسواق، والعمل على مكافحة الأدوية المهربة والمغشوشة لحماية الناس من أضرارها، و توعية المجتمع بالمضاعفات التي قد يتعرض لها المريض عند تناولها.

من جانبه أشار رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور عبدالعزيز الشدادي، إلى أهمية الابلاغ عن الأدوية التي تسبب مضاعفات وآثار جانبية واهمية العمل على تعريف جميع فئات المجتمع بالأضرار الناجمة عن الأدوية المهربة، ورفع المستوى المعرفي بالتعامل السليم مع الدواء سواء من المجتمع الصحي أو عامة المجتمع.

من جانبه أوضح رئيس فرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة الدكتور عادل القردعي، ان فعاليات الأسبوع تتضمن نزول ميداني لتوعية العاملين في المنشآت والمرافق الصحية، وتنفيذ محاضرات توعوية، وتوزيع برشورات إرشادية تشرح طرق التبليغ عن الأدوية المهربة والمغشوشة عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك وإرسالها إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية.