القسام تعلن تدمير 15 دبابة إسرائيلية خلال يوم

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها نجحت، يوم الثلاثاء، في تدمير العديد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في قطاع غزة، في حين اعترف الاحتلال بصعوبة المعركة.

وقالت كتائب القسام، خلال ال 24 ساعة الماضية، إنها تمكنت من تدمير 15 دبابة تابعة للاحتلال، في أوقات مختلفة. كما، بثت كتائب القسام، مساء يوم الثلاثاء مشاهد تظهر التحام قواتها مع قوات الاحتلال التي توغلت في شمال غرب بيت لاهيا خلال اليومين الماضيين، ونجاح المقاومة في تدمير عدد من آليات الاحتلال.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي المقاومة الفلسطينية بالاشتباك عن قرب مع عناصر الاحتلال وملاحقتهم باستخدام البنادق الآلية والقذائف. كما أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، عن استهدافها قوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها أطلقوا وابلاً من قذائف الهاون على قوة من جنود وآليات الاحتلال شرقي خان يونس، قبل الاشتباك معها.

كما أعلنت استهداف تجمع مدرعات لجيش الاحتلال شمال غربي غزة بعدد كبير من قذائف الهاون، وكذا استهداف تجمعاً لآليات الاحتلال المتوغلة شرقي حي الزيتون ومركز قيادة بقذائف الهاون.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة وجيش الاحتلال جنوب غرب حي تل الهوا غربي غزة.