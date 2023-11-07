بعد نجاة رئيس هيئة الأركان من محاولة إغتيال وزارة الدفاع توجه تحذيرا للمليشيات الحوثية ترامب يكشف لأوّل مرّة عن تفاصيل فضيحة إيرانية كبرى أثناء توليه لرئاسة أمريكا الحوثي يعترف بانتشار جرائم القتل والعنف في مناطق سيطرته:أكثر من 3258 جريمة خلال الشهر الماضي الحوثي يجبر نحو 35 مسؤولاً أمنياً في صنعاء على برامج التعبئة الطائفية دراسة حديثة تسلط الضوء على ابعاد وتأثيرات التصعيد الحوثي في شمال البحر الأحمر كتائب القسام تفاجئ الجميع وتعلن عن حصيلة جديدة في الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم وزير الدفاع يطمئن على سلامة رئيس هيئة الأركان إثر محاولة اغتيال فاشلة صحيفة غربية مشهورة تكشف عن أكبر وأخطر شخصين رئيسيين نظما الهجوم على إسرائيل كشف أسرار وتفاصيل الغواصة النووية الأمريكية فلوريدا في البحر المتوسط ..ونوع الأسلحة الفتاكة وقدراتها العسكرية الخارقة 10165 شهيدا ونحو 27 ألف جريح بالضفة والقطاع
صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة ان جماعة ارهابية قامت، اليوم الثلاثاء، باستهداف موكب رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر الى مدينة مارب، ما اسفر عن اصابة عدد من مرافقيه وفقا لما نقلتة وكالة الانباء اليمنية سبأ .
وجاء الهجوم الارهابي الجبان، في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الارهابية المدعومة جميعها من النظام الايراني. وتحذر القوات المسلحة اليمنية المليشيات الحوثية، وحلفائها التكفيريين، وداعميها الاقليميين من مغبة مثل هذه العمليات الاجرامية المكشوفة، التي تؤكد رفض هذه المليشيات لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الاشقاء والاصدقاء، والامعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني، واراقة المزيد من الدماء.
وتؤكد القوات المسلحة جهوزيتها العالية لردع اي تصعيد، واتخاذ الاجراءات اللازمة للرد المناسب، وملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع. واعرب المصدر عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وتأكيده على اليقضة العالية لمواجهة كافة التحديات الراهنة، والمحتملة.