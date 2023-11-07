بعد نجاة رئيس هيئة الأركان من محاولة إغتيال وزارة الدفاع توجه تحذيرا للمليشيات الحوثية

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة ان جماعة ارهابية قامت، اليوم الثلاثاء، باستهداف موكب رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر الى مدينة مارب، ما اسفر عن اصابة عدد من مرافقيه وفقا لما نقلتة وكالة الانباء اليمنية سبأ .

وجاء الهجوم الارهابي الجبان، في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الارهابية المدعومة جميعها من النظام الايراني. وتحذر القوات المسلحة اليمنية المليشيات الحوثية، وحلفائها التكفيريين، وداعميها الاقليميين من مغبة مثل هذه العمليات الاجرامية المكشوفة، التي تؤكد رفض هذه المليشيات لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الاشقاء والاصدقاء، والامعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني، واراقة المزيد من الدماء.

وتؤكد القوات المسلحة جهوزيتها العالية لردع اي تصعيد، واتخاذ الاجراءات اللازمة للرد المناسب، وملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع. واعرب المصدر عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وتأكيده على اليقضة العالية لمواجهة كافة التحديات الراهنة، والمحتملة.