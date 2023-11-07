بعد نجاة رئيس هيئة الأركان من محاولة إغتيال وزارة الدفاع توجه تحذيرا للمليشيات الحوثية ترامب يكشف لأوّل مرّة عن تفاصيل فضيحة إيرانية كبرى أثناء توليه لرئاسة أمريكا الحوثي يعترف بانتشار جرائم القتل والعنف في مناطق سيطرته:أكثر من 3258 جريمة خلال الشهر الماضي الحوثي يجبر نحو 35 مسؤولاً أمنياً في صنعاء على برامج التعبئة الطائفية دراسة حديثة تسلط الضوء على ابعاد وتأثيرات التصعيد الحوثي في شمال البحر الأحمر كتائب القسام تفاجئ الجميع وتعلن عن حصيلة جديدة في الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم وزير الدفاع يطمئن على سلامة رئيس هيئة الأركان إثر محاولة اغتيال فاشلة صحيفة غربية مشهورة تكشف عن أكبر وأخطر شخصين رئيسيين نظما الهجوم على إسرائيل كشف أسرار وتفاصيل الغواصة النووية الأمريكية فلوريدا في البحر المتوسط ..ونوع الأسلحة الفتاكة وقدراتها العسكرية الخارقة 10165 شهيدا ونحو 27 ألف جريح بالضفة والقطاع
وسط انتشار جرائم القتل والعنف في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، أقرت مليشيا الحوثي بوقوع أكثر من 3258 جريمة خلال شهر أكتوبر الماضي.
ونقل موقع الإعلام الأمني الحوثي عن الإدارة العامة للبحث الجنائي للمليشيا أن جرائم السرقة بلغت 260 جريمة تنوعت بين جرائم سرقة منازل، محلات، سرقة بالإكراه، وسرقة من أشخاص، وسيارات ودراجات نارية، مبيناً أن هناك 174 جريمة تم الكشف عن غموضها. وأشار البحث إلى أنهم سجلوا 1152 شكوى وبلاغا، مؤكدا رصد 16 جريمة حيازة وترويج وتعاطٍ للمخدرات والخمور.
واعترفت المليشيا بارتكاب 16 جريمة لملاحقة التجار تحت مبرر التهرب الجمركي والضريبي. وشنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات في أوساط المدنيين في محافظة ذمار اليوم على خلفية نشرهم معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي عن انفجار عنيف وقع أمس يعود إلى انفجار صاروخ باليستي قبيل إطلاقه متسبباً بمقتل عدد من المسلحين.
في غضون ذلك، أقدم مسلح حوثي على قتل شابين رمياً بالرصاص وهم يعملون في محطة لتعبئة المياه بمنطقة السد، إحدى مناطق محافظة البيضاء. ووفقاً لشهود عيان فإن المسلح الحوثي أطلق أكثر من 20 رصاصة على الشابين ولاذ بالفرار إلى أحد معسكرات الحوثي.