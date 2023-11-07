الحوثي يعترف بانتشار جرائم القتل والعنف في مناطق سيطرته:أكثر من 3258 جريمة خلال الشهر الماضي

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وسط انتشار جرائم القتل والعنف في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، أقرت مليشيا الحوثي بوقوع أكثر من 3258 جريمة خلال شهر أكتوبر الماضي.

ونقل موقع الإعلام الأمني الحوثي عن الإدارة العامة للبحث الجنائي للمليشيا أن جرائم السرقة بلغت 260 جريمة تنوعت بين جرائم سرقة منازل، محلات، سرقة بالإكراه، وسرقة من أشخاص، وسيارات ودراجات نارية، مبيناً أن هناك 174 جريمة تم الكشف عن غموضها. وأشار البحث إلى أنهم سجلوا 1152 شكوى وبلاغا، مؤكدا رصد 16 جريمة حيازة وترويج وتعاطٍ للمخدرات والخمور.

واعترفت المليشيا بارتكاب 16 جريمة لملاحقة التجار تحت مبرر التهرب الجمركي والضريبي. وشنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات في أوساط المدنيين في محافظة ذمار اليوم على خلفية نشرهم معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي عن انفجار عنيف وقع أمس يعود إلى انفجار صاروخ باليستي قبيل إطلاقه متسبباً بمقتل عدد من المسلحين.

في غضون ذلك، أقدم مسلح حوثي على قتل شابين رمياً بالرصاص وهم يعملون في محطة لتعبئة المياه بمنطقة السد، إحدى مناطق محافظة البيضاء. ووفقاً لشهود عيان فإن المسلح الحوثي أطلق أكثر من 20 رصاصة على الشابين ولاذ بالفرار إلى أحد معسكرات الحوثي.