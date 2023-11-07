دراسة حديثة تسلط الضوء على ابعاد وتأثيرات التصعيد الحوثي في شمال البحر الأحمر كتائب القسام تفاجئ الجميع وتعلن عن حصيلة جديدة في الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم وزير الدفاع يطمئن على سلامة رئيس هيئة الأركان إثر محاولة اغتيال فاشلة صحيفة غربية مشهورة تكشف عن أكبر وأخطر شخصين رئيسيين نظما الهجوم على إسرائيل كشف أسرار وتفاصيل الغواصة النووية الأمريكية فلوريدا في البحر المتوسط ..ونوع الأسلحة الفتاكة وقدراتها العسكرية الخارقة 10165 شهيدا ونحو 27 ألف جريح بالضفة والقطاع مركز دراسات ..غزة سُتساهم في تعقيد الصراع في اليمن محاولة إغتيال فاشلة تستهدف الفريق بن عزيز أثناء عودته إلى مأرب تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع رئيس هيئة الأركان توكل كرمان من مؤتمر طوكيو الدولي: ما يحدث في غزة جرائم حرب وعقاب جماعي ويجب وقف الحرب وإنهاء الاحتلال
أعلنت كتائب "القسام" ارتفاع عدد الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم إلى 11 بعد أن دمر مقاتلو الكتائب دبابتين أخريين.
وقالت الكتائب إن الدبابتين دمرتا على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي.
وأفاد مراسلنا اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.
كذلك، أكد المراسل أن اشتباكات عنيفة جدا تدور غرب مدينة غزة بمحيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، تترافق مع استهدافات من قبل الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدا