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كتائب القسام تفاجئ الجميع وتعلن عن حصيلة جديدة في الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلنت كتائب "القسام" ارتفاع عدد الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم إلى 11 بعد أن دمر مقاتلو الكتائب دبابتين أخريين.

وقالت الكتائب إن الدبابتين دمرتا على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي.

وأفاد مراسلنا اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

كذلك، أكد المراسل أن اشتباكات عنيفة جدا تدور غرب مدينة غزة بمحيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، تترافق مع استهدافات من قبل الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدا

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