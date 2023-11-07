وزير الدفاع يطمئن على سلامة رئيس هيئة الأركان إثر محاولة اغتيال فاشلة

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا برئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز؛ للاطمئنان على سلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مأرب.

وعبّر وزير الدفاع عن إدانته، بأشد العبارات، لهذا الحادث الجبان والمؤسف، الذي استهدف رئيس الأركان خلال عودته إلى مأرب بعد زيارة خارجية.. مشيدًا بأدواره الوطنية والميدانية في الدفاع عن الوطن ومواجهة مليشيات الإرهاب الحوثية.

وقال الفريق الداعري: إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته في وجه مليشيات الكهنوت الحوثية المدعومة إيرانيًا. موجّهًا بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.