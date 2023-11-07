دراسة حديثة تسلط الضوء على ابعاد وتأثيرات التصعيد الحوثي في شمال البحر الأحمر كتائب القسام تفاجئ الجميع وتعلن عن حصيلة جديدة في الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم وزير الدفاع يطمئن على سلامة رئيس هيئة الأركان إثر محاولة اغتيال فاشلة صحيفة غربية مشهورة تكشف عن أكبر وأخطر شخصين رئيسيين نظما الهجوم على إسرائيل كشف أسرار وتفاصيل الغواصة النووية الأمريكية فلوريدا في البحر المتوسط ..ونوع الأسلحة الفتاكة وقدراتها العسكرية الخارقة 10165 شهيدا ونحو 27 ألف جريح بالضفة والقطاع مركز دراسات ..غزة سُتساهم في تعقيد الصراع في اليمن محاولة إغتيال فاشلة تستهدف الفريق بن عزيز أثناء عودته إلى مأرب تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع رئيس هيئة الأركان توكل كرمان من مؤتمر طوكيو الدولي: ما يحدث في غزة جرائم حرب وعقاب جماعي ويجب وقف الحرب وإنهاء الاحتلال
أجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا برئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز؛ للاطمئنان على سلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مأرب.
وعبّر وزير الدفاع عن إدانته، بأشد العبارات، لهذا الحادث الجبان والمؤسف، الذي استهدف رئيس الأركان خلال عودته إلى مأرب بعد زيارة خارجية.. مشيدًا بأدواره الوطنية والميدانية في الدفاع عن الوطن ومواجهة مليشيات الإرهاب الحوثية.
وقال الفريق الداعري: إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته في وجه مليشيات الكهنوت الحوثية المدعومة إيرانيًا. موجّهًا بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.