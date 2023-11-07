10165 شهيدا ونحو 27 ألف جريح بالضفة والقطاع

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والذين سقطوا جراء القصف العنيف والمكثّف على قطاع غزة، ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف شهيد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية: “ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح”.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنّ 10010 استشهدوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأشارت الوزارة إلى أنّ أكثر من 70% من الشهداء الذين ارتقوا في الضفة والقطاع، هم أطفال ونساء ومسنّون.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، أمس، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي العنيف في القطاع المحاصر، في اليوم الحادي والثلاثين للعدوان إلى 10022 فلسطينيا وإصابة 25408 آخرين.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت مصادر صحفية إنّ عدد من قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدن من الضفة الغربية، أمس فقط، ارتفع إلى 7. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر، إلى 347 جنديا.