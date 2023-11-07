محاولة إغتيال فاشلة تستهدف الفريق بن عزيز أثناء عودته إلى مأرب

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز للإطمئنان على سلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مارب.

وعبر وزير الدفاع عن إدانته بأشد العبارات لهذا الحادث الجبان والمؤسف الذي استهدف رئيس الأركان خلال عودته الى مارب بعد زيارة خارجية.. مشيداً بأدواره الوطنية والميدانية في الدفاع عن الوطن ومواجهة مليشيات الإرهاب الحوثية.

وقال الفريق الداعري إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته في وجه مليشيات الكهنوت الحوثية المدعومة إيرانيًا.. موجها بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.



في سياق آخر التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز وناقش معه آخر المستجدات الميدانية والعسكرية.

وخلال اللقاء استمع عضو مجلس القيادة من رئيس هيئة الأركان إلى تقريرٍ مختصر عن نتائج جولته الخارجية إلى الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية وما تم مناقشته مع نظرائه العسكريين في واشنطن والرياض.

واطلع من رئيس هيئة الاركان على نتائج زياراته الميدانية للوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة والمحاور المرتبطة بها في جبهات الحدود الشمالية، وتفقده للمقاتلين في التشكيل البحري بالقوات البحرية في ميناء ميدي وجزر البحر الأحمر.

وأكد اللواء العرادة دعم مجلس القيادة الرئاسي للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى جاهزيتها وبما يمكنها من القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية، والتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد