تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع رئيس هيئة الأركان

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وناقش معه آخر المستجدات الميدانية والعسكرية.
واستمع عضو مجلس القيادة، من رئيس هيئة الأركان إلى تقريرٍ موجز عن نتائج جولته الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وما تم مناقشته مع نظرائه العسكريين في واشنطن والرياض.
واطلع من رئيس هيئة الأركان على نتائج زياراته الميدانية للوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة والمحاور المرتبطة بها في جبهات الحدود الشمالية، وتفقده للمقاتلين في التشكيل البحري بالقوات البحرية في ميناء ميدي وجزر البحر الأحمر.
وأكد اللواء العرادة، دعم مجلس القيادة الرئاسي للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى جاهزيتها وبما يمكنها من القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية، والتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.