توكل كرمان من مؤتمر طوكيو الدولي: ما يحدث في غزة جرائم حرب وعقاب جماعي ويجب وقف الحرب وإنهاء الاحتلال مجلس الشورى يدقق في صحة وثيقة بيع النفط لشركة اماراتية.. مقرر اللجنة الإقتصادية يضع 4 نقاط جوهرية ويطلب توجيهها لرئيس الحكومة شحنة وقود طارئة تصل اليوم.. الرئيس العليمي يبحث مع السفير الإماراتي برامج الدعم في 3 مجالات سيارات الإسعاف الفلسطينية تذهب إلى الجانب المصري ولا تعود إلى غزة.. ما القصة؟ السعودية تتيح ''تأشيرة زيارة عمل'' للراغبين من جميع دول العالم بصلاحية تصل إلى عام برئاسة الحبابي والشهراني.. الرئيس العليمي يستقبل في قصر معاشيق وفدا سعوديا رفيع المستوى الصين تخطط لصناعة روبوتات بشرية قادرة على تغيير شكل العالم خلال عامين! توكل كرمان أمام مؤتمر دولي: ''ادين استهداف المدنيين من كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي'' صواريخ ''الحوثي'' الإستعراضية على إسرائيل.. هل ورطت اليمن وكيف ستتأثر منطقة البحر الأحمر الإستراتيجية؟ -تقرير زعيم حماس ''يحيى السنوار'' مخطط هجوم 7 أكتوبر.. من هو وكيف خَدَعَ إسرائيل؟
طالبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بالوقف الفوري للحرب في غزة ورفع الحصار عنها، واعتبار ما يحدث لها من حصار وقطع للماء والكهرباء عقابا جماعيا وجريمة حرب، وغير مقبول، ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، ويمثل إهدارا لكل حقوق الإنسان.
وأدانت، في كلمة لها أمام مؤتمر طوكيو الدولي عن التنمية والسلام العالمي والحوكمة، كافة حالات استهداف المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما النساء والأطفال، مطالبة تجنيبهم ويلات الحرب، داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة الرهائن والأسرى.
ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والقوانين الدولية، التي تدعو صراحة إلى إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67.
وقالت إنه من المهم أن توضع حالة حقوق الإنسان، التي تشهد انتهاكات غير مسبوقة، هدفا لتعاون عالمي، يكون هدفها تنشيط النظام العالمي، وتفعيل الاتفاقات والمعاهدات العالمية لمواجهة هذه الانتهاكات، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها.
وأضافت: "لقد آمنت دائما بأن هذا العالم يحتاج إلى دبلوماسية وتعاون عالمي وحوار وتنمية أكثر مما يحتاج إلى حروب وصراعات مسلحة تهدر فيها الامكانات والموارد وحياة البشر".
وأوضحت أن مشكلة تدفق اللاجئين ينظر إليها باعتبارها قضية أمنية، فيما الحقيقة تشير إلى أن أنها قضية سياسية بامتياز، بدأت بالتفاقم عندما تم السماح لطغاة مستبدين بممارسة كل أنواع القتل والإرهاب تجاه معارضيهم.
وأكدت أن "التدخلات العسكرية الأجنبية في دعم أنظمة استبدادية بعينها اشتهرت باحتقار حقوق الإنسان ساهمت في جعل المشكلة أكثر تعقيدا".
وقالت: "علينا أن نجعل من السلام العالمي خيارا حتميا للجميع، ونتصدّى لكل دعوات الكراهية بين الأمم، ولكل دعوات الصراع بين الشعوب والأديان والأعراق، فهذه الدعوات خطر بالغ تغذي الإرهاب العالمي، وتتغذّى منه".