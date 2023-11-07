شحنة وقود طارئة تصل اليوم.. الرئيس العليمي يبحث مع السفير الإماراتي برامج الدعم في 3 مجالات

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي.

و في اللقاء نقل السفير الاماراتي للرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له بموفور الصحة، وللشعب اليمني، الامن، والخير، والاستقرار، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعابي، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وتمنياته له وافر الصحة والسعادة، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء، وفق سبأ.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء الى مستجدات الوضع اليمني، وبرامج الدعم الاماراتية الجاري تنفيذها، والمرتقبة في المجالات الامنية، والانسانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، بما ذلك شحنة الوقود الطارئة التي تصل دفعتها الاولى اليوم الثلاثاء الى ميناء عدن.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبدور دولة الامارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية السخية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام.