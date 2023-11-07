برئاسة الحبابي والشهراني.. الرئيس العليمي يستقبل في قصر معاشيق وفدا سعوديا رفيع المستوى

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، وفدا من قيادة القوات المشتركة برئاسة مدير العمليات العسكرية والمدنية اللواء الطيار الركن عبدالله الحبابي، ومستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني.

وفي اللقاء الذي ضم ممثلين عن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، أطلع وفد قيادة القوات المشتركة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي على احاطة بشأن الدعم الانساني، والانمائي، والمدني الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة والمؤسسات السعودية في مختلف المجالات.

بدوره اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدور الفاعل لقيادة القوات المشتركة في الاعمال المدنية، والانمائية والانسانية بالتكامل والتنسيق مع مركز الملك سلمان، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، بما في ذلك الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات الاعصار المداري "تيج" في المحافظات الشرقية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، وقائد قوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي.