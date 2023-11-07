في أرقام… شهداء غزة والضفة تتصاعد وأرقام كبيرة وكارثية ما دمرتة إسرائيل من مرافق حيوية في القطاع

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تصاعدت حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، نتيجة العدوان الوحشي لقوات الاحتلال، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن "ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 10022 شهيدا وأكثر من 25 ألف مصاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الوزارة أشرف القدرة، من أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر.

اظهار أخبار متعلقة وقال القدرة: "ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 10022 شهيدا، بينهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأكثر من 25 ألف جريحا". وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفعت حصيلة الشهداء، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى ثمانية، جراء اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة لمدن وبلدات الضفة، وتنفيذ عمليات اغتيال بحق مقاومين.

واستشهد شاب فلسطيني ليل الاثنين/الثلاثاء وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت عنان شمال غربي القدس المحتلة، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ثمانية، أربعة منهم في طولكرم واثنان في القدس وكذلك في الخليل. خسائر مادية إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن 70 بالمئة من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.

وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة": " 70 بالمئة من سكان قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات".

وأضاف أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة. وأكد المكتب أن أكثر من "30 ألف طن من المتفجرات قصف بها قطاع غزة، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع".

ولفت إلى أن "نصف مستشفيات قطاع غزة و62 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا".

وأوضح أن "50 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات وأن 10 بالمئة من الوحدات السكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن".

وتابع: "33 بالمئة من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9 بالمئة منها خرجت عن الخدمة، وأن 14 بالمئة من مساجد قطاع غزة تضررت، و5 بالمئة منها هدمت بشكل كامل".

مساجد ومدارس ولفت المكتب الحكومي، إلى أنه "تضرر بفعل العدوان 192 مسجدا منها 56 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل كامل، عدا عن استهدافه 3 كنائس".

وأضاف: "استشهد 192 من الكوادر الطبية والصحية، و32 سيارة إسعاف دمرت، و113 مؤسسة صحية لحقت بها أضرار بليغة، وأخرج عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزا صحيا". اظهار أخبار متعلقة وتابع: "222 ألف وحدة سكنية تضررت و 10 آلاف مبنى هدمت كليا و40 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال بالكامل".

وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي دمّر 222 مدرسة وألحق فيها أضراراً عديدة جراء القصف المتواصل، وأخرج عن الخدمة 60 مدرسة، ودمّر 88 مقرا حكومياً منذ بدء العدوان".

وقال إن: "الاحتلال ارتكب انتهاكات عديدة بحق الطواقم الحكومية والصحفية، حيث ارتقى 47 صحفياً و53 إماما وداعية، و18 من كوادر الدفاع المدني والإنقاذ