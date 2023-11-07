بعد تصريحات روسية سعودية انخفاض مفاجئ في أسعار النفط بعد ارتفاعها

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع تم تسجيله في الجلسة السابقة بعد أن أكدت روسيا والسعودية التزامهما بالتخفيضات الطوعية في إمدادات الخام.

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.59% إلى 80.34 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 84.65 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس الاثنين صعدت أسعار النفط بعد أن أكدت روسيا والسعودية، العضوان في مجموعة "أوبك+"، التزامهما بالتخفيضات الطوعية في إمدادات الخام حتى نهاية العام الجاري 2023.

والحديث يجري عن خفض روسيا لصادراتها بواقع 300 ألف برميل يوميا فيما تقلص السعودية إنتاجها من الذهب الأسود بواقع مليون برميل يوميا.

وأغلقت عقود "برنت" التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.35% عند 85.18 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% عند 80.82 دولار للبرميل