شاهد ..اختراق موقع فريق مكابي الإسرائيلي الشهير .. وعرض صورة لأبو عبيدة عليه

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن قراصنة اخترقوا موقع فريق "مكابي" الرياضي الإسرائيلي الشهير، وعرضو صورة لأبو عبيدة على واجهة الموقع. ولم توضح الهيئة مكان الهجوم، أو المسؤولين عنه، فيما عمد المسؤولون عن الموقع الإلكتروني إلى إيقاف الوصول إليه بعد اختراقه.

ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها عشرة آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال ‏و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 159 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر ‏فلسطينية رسمية.

‏ على جانب آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن "إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء مساعدات إنسانية بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل 2.7 مليون فلسطيني".

وأضاف غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية: "يجب أن تكون حماية المدنيين ذات أهمية قصوى". وشدد على أن "غزة أصبحت مقبرة للأطفال، حيث يُقتل أو يُصاب المئات من الفتيات والفتيان يوميًا". وأكد أن "الكارثة التي تتكشف الآن تجعل الحاجة للوقف الإنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء "الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في غزة".

وأوضح المسؤول الأممي أن "الأمم المتحدة وشركاءها أطلقوا نداء إنسانيا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".

وشدد على أن "معبر رفح الحدودي وحده ليس مزودا بالقدرات اللازمة لمرور شاحنات الإغاثة على النطاق المطلوب"