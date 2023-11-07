اشتعال المعارك والموجهات في الضفة الغربية .. و8 شهداء برصاص الاحتلال في أقل من 24 ساعة

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على سكان الضفة الغربية والأراضي المحتلة، كما تتواصل حملات الدهم والاعتقال، يستخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي.

وقتل شاب فلسطيني ليل الاثنين/الثلاثاء وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلده بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس إلى 8 شهداء، 4 منهم في طولكرم واثنان في القدس والخليل.

ففي طولكرم، استشهد 4 مقاومين فلسطينيين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن المقاومين الأربعة هم قادة في كتيبة طولكرم المعروفة باسم "الرد السريع"، وأن أحدهم من القسام، واثنين من كتائب شهداء الأقصى.

وقالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس إنها خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم.

وأصيب 5 موطنين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم فجر الثلاثاء، وأفاد شهود عيان "بإصابة شابين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة للاحتلال، وبإصابة سيدة في الكتف، وهي والدة الشهيد عز الدين عواد الذي اغتالته قوات الاحتلال مساء الاثنين، وشاب برصاصة في الفخذ، وشاب برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي".

كما نشرت قوات الاحتلال دورياتها وآلياتها في شوارع مدينة طولكرم، وتحديدا على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم، وشارع جامعة القدس المفتوحة، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل والبنايات في المخيم ومحيطه.

وأفادت مصادر محليه لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما".

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترفقها جرافة مجنزرة حارتي البلاونة والحدايدة في المخيم، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت من حصارها عليه من كافة جهاته، واقتحمت عددا من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد قاسم محمد رجب، الذي اغتالته قوات الاحتلال إلى جانب ثلاثة شبان يوم أمس.

وتقوم جرافة الاحتلال بتجريف للشارع الرئيسي وسط المخيم، وتخريب أعمدة الكهرباء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منه.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن "إصابتين بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الظاهرية قرب الخليل، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما للمستشفى".

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد برام الله وقرية فقوعة في جنين. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلده بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محليه بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بطنه، وتم نقله إلى المركز الطبي في البلدة، ومن ثم تحويله للعلاج في مستشفى رام الله.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت القوات البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المنازل في منطقتي التل والبالوع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وعولجوا ميدانيا.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سنجل شمال رام الله، واعتقلت الشاب جهاد شادي صايل طوافشة خلال عمله في ورشته للسيارات