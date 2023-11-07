المليشيات تتحدث عن هجوم خطير استهدف عددًا من مواقعها المرتبطة بالدفاع هل تم العثور على بقايا سفينة نوح؟! هذه الوظائف سيلغيها الذكاء الاصطناعي..هل عملك من بينها؟ مدرب النصر يوضح سبب غياب رونالدو عن مواجهة الدحيل القطري ظهور مفاجئ لـ أبو عبيدة يرعب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال زيارته تركيا تعزيزات حوثية تتدفق الى جبهات مأرب مليشيا الحوثي تعتقل أكثر من "300"شخص مدنياً خلال 40 يوماً من صنعاء ومحافظات اخرى نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل جديدة للحوثيين غرب مدينة تعز الحكومة الشرعية تعلن تأمين وقود الكهرباء حتى يناير القادم
اعلنت حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء اليوم الثلاثاء تمكنها من إحباط هجوماً سيبراني وصفته بالخطير استهدف مواقعها المرتبطة بالدفاع.
وقال مايسمى بنائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع الحوثية المنتحل لرتبة عميد عبدالله بن عامر في تدوينة على منصة ( إكس ) : " هجوم سيبراني على عدد من المواقع اليمنية منها المرتبطة بالدفاع ".
واوضح القيادي الحوثي : " الهجوم السيبراني لم يكن الأول لكنه الأخطر وقد سبق وان جرت محاولات عدة خلال الايام الماضية ولم يكن هناك اعلان للرغبة في عدم اثارة الرأي العام ".
مشيرًا بأن " الهجوم السيبراني قد يكون مؤشراً على عمل ما سيحدث لاسيما والهجوم على اليمن في 26 مارس 2015م بدأ بهجوم سيبراني واسع ".
واختتم بالقول : " مع ذلك ليس بالضرورة ان يتكرر ذلك لاسيما وما حدث اليوم ليس أول هجوم رغم انه الاخطر وبالتالي يمكن الترقب لا القلق ".
وكانت المليشيات قد اعلنت في وقت سابق من مساء امس الاثنين عبر لسان الناطق العسكري للجماعة الانقلابية بانها نفذت عملية هجومية بالطائرات المسيرة على أهداف حساسة في دولة الاحتلال الإسرائيلي .