المليشيات تتحدث عن هجوم خطير استهدف عددًا من مواقعها المرتبطة بالدفاع

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 463

اعلنت حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء اليوم الثلاثاء تمكنها من إحباط هجوماً سيبراني وصفته بالخطير استهدف مواقعها المرتبطة بالدفاع.



وقال مايسمى بنائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع الحوثية المنتحل لرتبة عميد عبدالله بن عامر في تدوينة على منصة ( إكس ) : " هجوم سيبراني على عدد من المواقع اليمنية منها المرتبطة بالدفاع ".

واوضح القيادي الحوثي : " الهجوم السيبراني لم يكن الأول لكنه الأخطر وقد سبق وان جرت محاولات عدة خلال الايام الماضية ولم يكن هناك اعلان للرغبة في عدم اثارة الرأي العام ".



مشيرًا بأن " الهجوم السيبراني قد يكون مؤشراً على عمل ما سيحدث لاسيما والهجوم على اليمن في 26 مارس 2015م بدأ بهجوم سيبراني واسع ".

واختتم بالقول : " مع ذلك ليس بالضرورة ان يتكرر ذلك لاسيما وما حدث اليوم ليس أول هجوم رغم انه الاخطر وبالتالي يمكن الترقب لا القلق ".



وكانت المليشيات قد اعلنت في وقت سابق من مساء امس الاثنين عبر لسان الناطق العسكري للجماعة الانقلابية بانها نفذت عملية هجومية بالطائرات المسيرة على أهداف حساسة في دولة الاحتلال الإسرائيلي .