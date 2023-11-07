هل تم العثور على بقايا سفينة نوح؟! هذه الوظائف سيلغيها الذكاء الاصطناعي..هل عملك من بينها؟ مدرب النصر يوضح سبب غياب رونالدو عن مواجهة الدحيل القطري ظهور مفاجئ لـ أبو عبيدة يرعب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال زيارته تركيا تعزيزات حوثية تتدفق الى جبهات مأرب مليشيا الحوثي تعتقل أكثر من "300"شخص مدنياً خلال 40 يوماً من صنعاء ومحافظات اخرى نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل جديدة للحوثيين غرب مدينة تعز الحكومة الشرعية تعلن تأمين وقود الكهرباء حتى يناير القادم العميد طارق صالح يلتقي كادر السفارة اليمنية في عمّان تفاصيل اللقاء
صرح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بأن مواطنه كريستيانو رونالدو، غير جاهز لمواجهة الدحيل القطري غدا الثلاثاء، ضمن من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال لويس كاسترو، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي، المكرس لمواجهة النصر والدحيل، إن: "كريستيانو رونالدو غير جاهز لمواجهة الدحيل وهذه أمور تحدث في كرة القدم ولدينا العديد من المباريات ولقد لعبنا قبل 48 ساعة"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وتابع مدرب نادي النصر السعودي: "نعلم أن مهمتنا ليست سهلة غدا خصوصا أن الدحيل لديه هجوم مميز، لكننا سوف نعمل على تحقيق الانتصار".
وأكمل لويس كاسترو: "هدفنا في النصر هو التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، وموقفنا في المجموعة جيد للغاية لكننا سوف نبحث عن تحقيق الانتصار الرابع تواليا غدا أمام منافس عنيد مثل الدحيل".
ومن جهة أخرى، استقبل نادي النصر أثناء تدريباته اليوم الاثنين، في قطر، أبناء الجمعية القطرية للسرطان، حيث قدم المدرب لويس كاسترو ونجوم الفريق الهدايا التذكارية للأطفال.
ويحتل نادي النصر، صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، بينما يشغل فريق الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.