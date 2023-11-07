هل تم العثور على بقايا سفينة نوح؟! هذه الوظائف سيلغيها الذكاء الاصطناعي..هل عملك من بينها؟ مدرب النصر يوضح سبب غياب رونالدو عن مواجهة الدحيل القطري ظهور مفاجئ لـ أبو عبيدة يرعب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال زيارته تركيا تعزيزات حوثية تتدفق الى جبهات مأرب مليشيا الحوثي تعتقل أكثر من "300"شخص مدنياً خلال 40 يوماً من صنعاء ومحافظات اخرى نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل جديدة للحوثيين غرب مدينة تعز الحكومة الشرعية تعلن تأمين وقود الكهرباء حتى يناير القادم العميد طارق صالح يلتقي كادر السفارة اليمنية في عمّان تفاصيل اللقاء
افادت مصادر مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء بأن مليشيا الحوثي تواصل ارسال التعزيزات العسكرية الي جبهات اطراف محافظة مارب منذ مطلع الشهر الماضي وحتى يوام امس الاحد.
واوضحت المصادر لمأرب برس بان التعزيزات العسكرية تركزت باتجاه جبهات مأرب الغربية بينهما عربات واطقم عسكرية محملة بالعتاد والذخائر.
واوضحت المصادر بان من ضمن تلك التعزيزات وصول اكثر من 15 طقما خلال ال48 ساعة الماضية الى مواقع متفرقة في كوفل وذنه ووادي اراك جنوبي مأرب.
واشارات المصادر بان المليشيات الانقلابية رفعت من وتيرة التصعيد العسكري خلال الساعات الماضية من خلال تكثيف الهجمات المدفعية والصاروخية باتجاه مواقع الجيش في الجبهة الغربية.
وأفادت المصادر بان التعزيزات العسكرية للمليشيات شملت ايضاً الجبهة الجنوبية بأطراف مأرب وخصوصا باتجاه منطقة يعره والعمود والبلق الشرقيق وقطاع الفليحة ، وجبهة أم ريش.