تعزيزات حوثية تتدفق الى جبهات مأرب

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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افادت مصادر مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء بأن مليشيا الحوثي تواصل ارسال التعزيزات العسكرية الي جبهات اطراف محافظة مارب منذ مطلع الشهر الماضي وحتى يوام امس الاحد.



واوضحت المصادر لمأرب برس بان التعزيزات العسكرية تركزت باتجاه جبهات مأرب الغربية بينهما عربات واطقم عسكرية محملة بالعتاد والذخائر.



واوضحت المصادر بان من ضمن تلك التعزيزات وصول اكثر من 15 طقما خلال ال48 ساعة الماضية الى مواقع متفرقة في كوفل وذنه ووادي اراك جنوبي مأرب.



واشارات المصادر بان المليشيات الانقلابية رفعت من وتيرة التصعيد العسكري خلال الساعات الماضية من خلال تكثيف الهجمات المدفعية والصاروخية باتجاه مواقع الجيش في الجبهة الغربية.



وأفادت المصادر بان التعزيزات العسكرية للمليشيات شملت ايضاً الجبهة الجنوبية بأطراف مأرب وخصوصا باتجاه منطقة يعره والعمود والبلق الشرقيق وقطاع الفليحة ، وجبهة أم ريش.