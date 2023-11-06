مليشيا الحوثي تعتقل أكثر من "300"شخص مدنياً خلال 40 يوماً من صنعاء ومحافظات اخرى نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل جديدة للحوثيين غرب مدينة تعز الحكومة الشرعية تعلن تأمين وقود الكهرباء حتى يناير القادم العميد طارق صالح يلتقي كادر السفارة اليمنية في عمّان تفاصيل اللقاء فلسطين ستيريو" يختتم أيام السينما الفلسطينية بتونس مصادر تتحدث عن صفقة أمريكية – إيرانية يستغلها الحوثي للتحشيد باتجاه محافظتي تعز ومأرب مباحثات بريطانية عمانية حول مستجدات الشأن اليمني والجهود المبذولة لتحقيق السلام شهادات ..الكشف عن أشد طريقة للتعذيب في سجون الحوثي تعرف عليها انتزاع أكثر من "800" لغم ومواد متفجرة من مخلفات مليشيا الحوثي خلال الأسبوع الماضي
اعتقلت مليشيات إيران الحوثية في اليمن أكثر من 300 مدني خلال أربعين يوم مضت على خلفية احتفالات بثورة 26 سبتمبر في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكدت مصادر حقوقية إن مليشيا الحوثي اعتقلت 307 أشخاص من المدنيين، بينهم كبار سن وعدد من الفتيات، أغلبهم تم اعتقالهم في العاصمة المختطفة صنعاء، يليها محافظات إب ثم الحديدة والضالع، وبقية المحافظات نالت نصيبها من الاعتقالات.
وأوضحت أن المليشيات اعتقلت المدنيين في مناطق سيطرتها منذ عشية الاحتفاء بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، وحتى الرابع من شهر نوفمبر الجاري، بينهم 43 مواطناً وجهت لهم تهمة تأييد ما تسميه “العدوان”، ورفع إحداثيات فيما اختلفت التهم للمختطفين بحسب ما وجهتها لهم مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشارت أن التهم التي وجهت للمختطفين، هي تأجيج الوضع وإحداث فوضى داخلية، وتأييد ما وصفته “بالعدوان” في زعزعة واستقرار المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ومساندة الكيان الصهيوني الإسرائيلي في استهداف محور المقاومة.