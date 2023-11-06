الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل جديدة للحوثيين غرب مدينة تعز

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الاثنين، إحباط محاولة تسلل للحوثيين في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في إتجاه مواقع الجيش بجبل هان غرب مدينة تعز"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ويوم أمس الاحد، أعلن الجيش الوطني عن تمكن قواته بمحور تعز من احباط تحركات للحوثيين في جبهتين، بالريف الغربي للمحافظة.