مليشيا الحوثي تعتقل أكثر من "300"شخص مدنياً خلال 40 يوماً من صنعاء ومحافظات اخرى نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل جديدة للحوثيين غرب مدينة تعز الحكومة الشرعية تعلن تأمين وقود الكهرباء حتى يناير القادم العميد طارق صالح يلتقي كادر السفارة اليمنية في عمّان تفاصيل اللقاء فلسطين ستيريو" يختتم أيام السينما الفلسطينية بتونس مصادر تتحدث عن صفقة أمريكية – إيرانية يستغلها الحوثي للتحشيد باتجاه محافظتي تعز ومأرب مباحثات بريطانية عمانية حول مستجدات الشأن اليمني والجهود المبذولة لتحقيق السلام شهادات ..الكشف عن أشد طريقة للتعذيب في سجون الحوثي تعرف عليها انتزاع أكثر من "800" لغم ومواد متفجرة من مخلفات مليشيا الحوثي خلال الأسبوع الماضي
أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الاثنين، إحباط محاولة تسلل للحوثيين في الجبهة الغربية لمدينة تعز.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في إتجاه مواقع الجيش بجبل هان غرب مدينة تعز"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
ويوم أمس الاحد، أعلن الجيش الوطني عن تمكن قواته بمحور تعز من احباط تحركات للحوثيين في جبهتين، بالريف الغربي للمحافظة.