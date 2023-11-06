الحكومة الشرعية تعلن تأمين وقود الكهرباء حتى يناير القادم

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين، تأمين كميات من الوقود لمحطات الكهرباء المتعاقد معها لتزويد كل المناطق التابعة للحكومة بالخدمة حتى يناير/ تموز القادم.

ونقلت سبأ الرسمية، عن مصدر حكومي المسؤول، أن "كميات من الوقود لمحطات الكهرباء المتعاقد عليها ستصل خلال الأيام القادمة تباعا بما يؤمن استقرار خدمات الكهرباء حتى يناير القادم".

وأضاف المصدر أن كميات الوقود ستصل تباعا وبما يضمن تجاوز صعوبات عدم انتظام الكميات خلال الأسبوعين الماضية.

وأشار إلى إن رئيس الحكومة "معين عبدالملك" يتابع مع الجهات المختصة على المستوى المركزي والمحلي أولا بأول إيجاد حلول مستدامة لتأمين احتياجات الوقود وانتظامها وتنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء بشكل عاجل.

وقال المصدر، إن الحكومة تعمل مع قيادة السلطات المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الإيراد والإنفاق