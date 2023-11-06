العميد طارق صالح يلتقي كادر السفارة اليمنية في عمّان تفاصيل اللقاء

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم، لقاء مع كادر السفارة اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، يتقدمهم سعادة السفير الدكتور جلال فقيرة.

وأشاد العميد طارق صالح في مستهل اللقاء، بالجهود التي يبذلها موظفو السفارة، حاثًا الجميع على بذل المزيد لخدمة الرعايا اليمنيين وتسهيل معاملاتهم على أكمل وجه.

ولفت نائب رئيس مجلس القيادة إلى طبيعة المرحلة والمسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع في طريق استعادة الدولة وهزيمة المشروع الحوثي.. مؤكدًا أن مجلس القيادة الرئاسي ليس داعي حرب؛ لكنه متأهب وجاهز لكافة الخيارات بما يفضي إلى تحقيق هدف استعادة الدولة.

ونوّه العميد طارق صالح بأهمية وحدة الأطراف السياسية في هذه المرحلة الحساسة.. لافتًا إلى أن القوى الوطنية بمثابة فريق عمل واحد، وعليها العمل معًا لمواجهة المشروع الإيراني، ممثلًا بمليشيا الحوثي.

وشدد نائب رئيس مجلس القيادة على واجب استشعار المسؤولية من الجميع، والالتفاف خلف مؤسسة الدولة الشرعية في التصدي للأطماع الإيرانية في اليمن.